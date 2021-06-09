"Золотой стандарт" устроил калужанам праздник души и детства

Когда начнется? Уже 12 часов, — и стар, и мал выстроились в очередь за мороженым заранее.

Традиционная ежегодная дегустация пломбира «Золотой стандарт», организованная агентством «Комсомольская правда — Калуга», состоялась в Калуге в пятницу, 4 июня.

День выдался на редкость солнечным. Яркий свет проникал в окна и создавал ощущение праздника. Взрослые и дети, бабушки и дедушки объединились в своей любви к мороженому. Повсюду раздавались их радостные голоса, обсуждающие предложенные для пробы лакомства.

Неизменный Золотой стандарт

«Золотой стандарт» полюбился многим покупателям. Эту марку знают и активно выбирают на калужских прилавках. 100%-но натуральный пломбир с такими же натуральными и вкусными наполнителями не оставит равнодушным ни одного любителя мороженого.

Высокое качество товара производитель поддерживает уже не один год. Но не останавливается на достигнутом. «Золотой стандарт» меняется и с каждым разом становится только лучше. Меняются дизайн, вкус и ассортимент. Марка отличается современной, яркой и узнаваемой упаковкой. Вкус пломбира выбрали потребители из 30 разных рецептур. Производство постоянно обновляется. Регулярно появляются новинки. Также «Золотой стандарт» добавил в мороженое еще больше свежего молока и густых сливок, что сделало консистенцию более нежной.

На нашей дегустации на суд гурманов были представлены четыре уже полюбившихся вида ассортимента марки «Золотой стандарт»:

№ 1 — Золотой стандарт Пломбир Классический в вафельном стаканчике.

№ 2 — Золотой стандарт Пломбир с суфле в вафельном стаканчике.

№ 3 — Золотой стандарт пломбир «Классический» в шоколадном печенье «Сэндвич».

№ 4 — Золотой стандарт эскимо пломбир «Классический» в глазури.

Пробуем вслепую

Дегустация проходила в импровизированном кафе из четырех столиков. При этом посетители не знали, какой именно вид они пробуют. На каждом столе стоял только номер соответствующей продукции. Десерт нарезали и разложили по пластиковым стаканчикам. Гости должны были попробовать все предложенные виды и оценить каждый в отдельности.

Начала дегустации люди ждали с нетерпением. Выстроилась целая очередь. Стаканчики разлетелись моментально. Организаторы еле успевали нарезать новые порции. Со всех сторон доносилось: «Вкусно!», «Здесь добавлено ­что-то приятное…», «Сразу понятно, что мороженное натуральное».

Анкеты заполняли активно и взрослые, и дети. Многие оценивали очень ответственно. Пробовали несколько раз, сомневались, зачеркивали, а потом опять ставили оценку. К­то-то вместо максимальных 5 баллов ставил 10 и даже 100.

В анкете мороженое было обозначено номерами от 1 до 4. Под каждым номером нужно было оценить вкус, внешний вид и консистенцию по 5‑балльной шкале. Также дегустаторы поделились в анкетах своими замечаниями и пожеланиями.

Попробовать мороженое пришли и специально, зная об акции заранее, и проходящие мимо, привлеченные толпой посетителей. К­то-то подошел, чтобы купить, но удивился, что кормят бесплатно. У ­кого-то проснулся аппетит, и они уминали за обе щеки, требуя добавки.

Победитель

Дегустаторам больше всего понравился № 1 — классический пломбир в вафельном стаканчике. Они отметили, что с таким лакомством не только удобно перекусить во время прогулки, после занятий или в качестве десерта, а еще и душевно отдохнуть в кругу семьи, объединившись за общим столом.

Сделать выбор было непросто. Все предложенные варианты отличал не только хороший вкус, но и качество. Продукты «Золотого Стандарта» изготовлены из натуральных ингредиентов без искусственных ароматизаторов, красителей и консервантов и соответствуют строгим требованиям ГОСТа.

Больше всего гурманов удивил пломбир в стаканчике с суфле и с шоколадной крошкой.

— Какой интересный вкус. Что это? Никак не могу понять, — переспрашивали друг у друга дегустаторы.

Наиболее сытным был признан пломбир в печенье «Сэндвич». Калужане отметили, что он тает во рту, оставляя яркое послевкусие сливок и шоколадного печенья.

Эскимо на палочке — бессменный фаворит у деток. Это же так интересно — есть мороженое, держа его за палочку! Да и шоколадная глазурь очень вкусная.

Калужане сразу начали интересоваться, когда же следующая дегустация.

Точно не скажем, однако она обячзательно будет! Так что до новых встреч!

Отзывы

Игорь и Алина Школины:

— Больше всего люблю шоколадное мороженое, — сказала Алина.

— А мне понравилось эскимо, — добавил Игорь. — «Золотой стандарт» дома мы тоже едим.

Дарья Лапина:

— Очень вкусное мороженое! Мне очень понравилось, — говорит Дарья. — Всегда с удовольствием покупаю именно «Золотой стандарт». Больше всего люблю пломбир с шоколадной крошкой.

Вера Владимировна Перерушева:

— Мне вообще очень нравится «Золотой стандарт». Все виды, которые у него есть. Больше всего люблю обычный пломбир, фисташковый, с орешками, с черникой. Слежу за новинками. Недавно появилось мороженое с суфле, тоже очень понравилось. Выбираю именно эту марку, потому что вкусное. На дегустации попробовала все виды. Больше всего понравился № 1 и эскимо № 4.

Инна Олеговна:

— Я редко покупаю мороженое, чтобы сахар не поднимался, а если покупаю, то выбираю «Золотой стандарт». Думаю, оно самое натуральное из всех. Больше всего люблю пломбир.

Ксения:

— Мороженое было очень вкусное, особенно с шоколадом. Я как будто в рай попала, — поделилась своим мнением Ксения. — Я даже оценила его по 10‑балльной шкале. Это справедливая оценка.

Николай:

— Из предложенных больше всего понравились № 3 и 4. «Золотой стандарт» иногда покупаю. Из этой марки люблю пломбир с черникой. Обычное приелось, хочется разнообразия, с добавками, а с черникой самое вкусное.

Жанна:

— Мне «Золотой стандарт» нравится. Считаю, что он более натуральный. Обычно покупаю пломбир в стаканчике с разными добавками. Больше всего нравится с черносливом.