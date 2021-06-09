Партия "Новые люди" спасает жителей аварийного дома в Калуге

Жители пятиэтажки на окраине Калуги живут в нечеловеческих условиях – штукатурка осыпается, стены покрыты плесенью, в фундаменте дыры. Непригодное для жизни жилье до сих пор не признано аварийным. Почему дом до сих пор не расселили, кто виноват в происходящем и что нужно сделать, чтобы ликвидировать опасность? В этом разбирались «Новые люди».

Недавно в эфир вышел восьмой выпуск политического реалити-шоу «ДебатыКандидаты», организованного партией «Новые люди». Выпуск был посвящен Калужской области. Вместе с депутатом Законодательного собрания Калужской области Дмитрием Зубовым участник реалити-шоу проехали по проблемным точкам региона.

Напомним, «ДебатыКандидаты» - первое в России реалити-шоу, где участники должны показать себя настоящими политиками. Победитель станет кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Новые люди».

Одним из пунктов поездки стало бывшее общежитие на окраине Калуги. Здание разваливается буквально на глазах. Жители перечисляют многочисленные проблемы: «В доме вонища, в подвале вода, ремонта не было, по стенам плесень, балконы рушатся…» Вместе с Дмитрием Зубовым будущие кандидаты зашли в дом и убедились своими глазами – жильцы не преувеличивают. Действительно, канализация не работает, помои сливаются прямо в подвал. На отсыревших стенах – плесень самых разных видов, в том числе чёрная. Участникам пришлось надеть респираторы, потому что находиться в доме небезопасно. А ведь там живут семьи с детьми!

Управляющие компании меняются постоянно, так что жители уже запутались, какая из них их обслуживает сейчас. Однако специалистов УК в доме не встречали. Зато платёжки приходят регулярно, в том числе за несуществующие услуги. Кухни закрыты, газовых плит давно нет, а оплату за газ требуют до сих пор. Нет даже дворника, придомовая территория завалена мусором. При этом цифры в платежках немалые: до 9 400 рублей в месяц за две комнаты.

Капитального ремонта дом не видел никогда, а косметический жители делают за собственные средства. Однако конструкции самого дома косметическим ремонтом не исправить. Уложенная жильцами плитка откалывается из-за сырых стен. Один из балконов пытались укрепить деревянной распоркой, но специалисты предупреждают – такой подпорки не хватит надолго. Тяжелый кусок бетона может рухнуть в любой момент.

Конкурсанты собрали образцы плесени и отправили их в лабораторию микологам на экспертизу. Возможно, один из видов грибков окажется опасным для жизни, и дом надо будет расселять немедленно.

А пока они конкурсанты брали пробы плесени, другие устроили во дворе субботник. По мнению будущих политиков, отсутствие дворника – не повод жить в окружении мусора. Местной детворе понравился импровизированный праздник. Маленькие калужане пообещали, что теперь будут всегда поддерживать порядок в своём дворе.

После осмотра Дмитрий Зубов предложил проехать в офис и там подробнее обсудить, что можно сделать для этого дома. Участники реалити-шоу решили помочь жильцам в оформлении документов для признания дома непригодным для проживания и написали обращение в муниципалитет Калуги. Вопросы ремонта и расселения аварийного жилья они обсудили и на встрече с кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Новые люди», «народным мэром» Сарданой Авксентьевой. «Проблема аварийного жилого фонда – острейшая проблема российских городов. Например, у нас в Якутске в прошлом году в одном из таких домов обвалился подъезд. Мы были вынуждены выделить из скудного муниципального бюджета 50 млн на расселение. Сейчас жители мне пишут, что проблема решена, деньги пришли. Но, сожалению, у муниципалитетов масса полномочий, которые не обеспечены деньгами, и эту ситуацию нужно менять в том числе для решения таких вот проблем», - резюмировала Сардана Авксентьева.