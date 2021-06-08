Главные новости в Калужской области 8 июня: ливень, парковка вместо дома и фан-зона для Евро-2020

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 8 июня.

Сильный ливень

Самый сильный с начала июня ливень обрушился на Калугу сегодня. Эпицентр грозы находился прямо над городом. В отдельных районах шел град. На улице Тульской ветром поломало дерево, которое упало на машину и проезжую часть. А на окружной дороге во время ливня произошло смертельное ДТП.

Еще больше фото и видео с улиц Калуги во время грозы смотрите в нашем Инстаграме.

18 улиц без воды

Масштабное отключение воды запланировано в Калуге на 9 июня. Оно затронет жителей домов сразу на 18 улицах. Полный список здесь.

Новая парковка

В Калуге снесут дом на улице Салтыкова-Щедрина и построят там парковку. Это то самое здание у заправки, которое с 2013 года спрятано за баннером.

Футбол на большом экране

В ближайшую пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. В Калуге матчи сборной России будут показывать на большом экране. Фан-зона откроется в Гостином дворе.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.