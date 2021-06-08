В Калуге снесут дом на улице Салтыкова-Щедрина и построят там парковку

В Калуге до конца 2021 года планируется снести аварийный дом №127 на улице Салтыкова-Щедрина. Во вторник, 8 июня, об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Какое-то время он стоит без окон и дверей, прикрытый баннером, вызывая недоумение жителей и гостей города, - отметил Денисов. - До этого момента велись работы по расселению жильцов, приступить к сносу было нельзя. Сейчас все расселены. Дело чести в этом году аварийное здание снести, несмотря на большую сметную стоимость в 4,5 миллиона рублей. Вопрос финансирования обсудим на неделе.

По словам городского головы, на месте этого дома появится парковка для детско-юношеской школы «Энергия» и других учреждений, сконцентрированных в этой части улицы.