На 18 улицах Калуги отключат холодную воду 9 июня из-за ремонта

В среду, 9 июня, в Калуге отключат холодную воду на 18 улицах в разных частях города. Это связано с ремонтными работами, которые пройдут на Грабцевском шоссе и улице Тарутинской с 9:00 до 17:00.

Отключение холодной воды в Калуге 9 июня 2021 года с 9:00 до 17:00:

ул. Новослободская, д.20,

ул. Коммунальная, д.19, д.20,

ул. Тарутинская от д.129 до 159.

ул. Заречная,

ул. Богородицкая,

пер. Богородицкий,

ул. Новозаречная,

ул. Георгия Димитрова,

ул. Генерала Попова,

ул. Спартака,

ул. Комфортная,

ул. Трамплинная,

ул. Сиреневый бульвар,

ул. Шоссейная,

ул. Вишневая,

пер. Вишневый,

ул. Можайская,

пер. Можайский.

В зону отключения попадут: