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На 18 улицах Калуги отключат холодную воду 9 июня из-за ремонта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.06.2021 14:56 0 2863
На 18 улицах Калуги отключат холодную воду 9 июня из-за ремонта

В среду, 9 июня, в Калуге отключат холодную воду на 18 улицах в разных частях города. Это связано с ремонтными работами, которые пройдут на Грабцевском шоссе и улице Тарутинской с 9:00 до 17:00.

Отключение холодной воды в Калуге 9 июня 2021 года с 9:00 до 17:00:

  • ул. Новослободская, д.20,
  • ул. Коммунальная, д.19, д.20,
  • ул. Тарутинская от д.129 до 159.   
  • ул. Заречная,
  • ул. Богородицкая,
  • пер. Богородицкий,
  • ул. Новозаречная,
  • ул. Георгия Димитрова,
  • ул. Генерала Попова,
  • ул. Спартака,
  • ул. Комфортная,
  • ул. Трамплинная,
  • ул. Сиреневый бульвар,
  • ул. Шоссейная,
  • ул. Вишневая,
  • пер. Вишневый,
  • ул. Можайская,
  • пер. Можайский.

В зону отключения попадут:

  • Детский сад «Бережок» (ул. Георгия Димитрова, д.14),
  • Детский сад «Улыбка» (ул. Генерала Попова, д.30),
  • Школа №50 (ул.Заречная, д.72),
  • Центральная тепловая подстанция (ул. Генерала Попова, д.4),
  • Центральная тепловая подстанция (ул. Генерала Попова, д.18),
  • Центральная тепловая подстанция 1 (ул. Сиреневый бульвар, д.18).
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.06.2021 14:56 0 2863
Тэги: жкх коммуналка вода недвижимость
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