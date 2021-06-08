На 18 улицах Калуги отключат холодную воду 9 июня из-за ремонта
В среду, 9 июня, в Калуге отключат холодную воду на 18 улицах в разных частях города. Это связано с ремонтными работами, которые пройдут на Грабцевском шоссе и улице Тарутинской с 9:00 до 17:00.
Отключение холодной воды в Калуге 9 июня 2021 года с 9:00 до 17:00:
- ул. Новослободская, д.20,
- ул. Коммунальная, д.19, д.20,
- ул. Тарутинская от д.129 до 159.
- ул. Заречная,
- ул. Богородицкая,
- пер. Богородицкий,
- ул. Новозаречная,
- ул. Георгия Димитрова,
- ул. Генерала Попова,
- ул. Спартака,
- ул. Комфортная,
- ул. Трамплинная,
- ул. Сиреневый бульвар,
- ул. Шоссейная,
- ул. Вишневая,
- пер. Вишневый,
- ул. Можайская,
- пер. Можайский.
В зону отключения попадут:
- Детский сад «Бережок» (ул. Георгия Димитрова, д.14),
- Детский сад «Улыбка» (ул. Генерала Попова, д.30),
- Школа №50 (ул.Заречная, д.72),
- Центральная тепловая подстанция (ул. Генерала Попова, д.4),
- Центральная тепловая подстанция (ул. Генерала Попова, д.18),
- Центральная тепловая подстанция 1 (ул. Сиреневый бульвар, д.18).
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