В Калуге матчи сборной России на Евро-2020 покажут на большом экране в Гостином дворе

В ближайшую пятницу, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу. Жители Калуги смогут посмотреть матчи сборной России на большом экране в Гостином дворе, сообщает региональное министерство спорта.

- Большой экран, на котором будут транслироваться матчи, разместят на территории концертной площадки «Гостиный двор», - отметили в Минспорта. - Поболеть за наших ты сможешь уже 12 июня! Символично, что в День независимости России наши футболисты встретятся с серьезным соперником сборной Бельгии (занимает первую строчку в рейтинге европейских сборных команд). «Вживую» оценить игру смогут жители Cанкт-Петербурга, а калужане смогут поддержать нашу сборную по онлайн-трансляции. Начало в 22:00.

Сборная России на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Финляндией в Санкт-Петербурге 16 июня и с Данией в Копенгагене 21 июня.