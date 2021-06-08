Ливень с градом обрушился на Калугу 8 июня

Днем во вторник, 8 июня, на Калугу обрушился сильный ливень с громом и молнией. В некоторых частях города во время грозы шел град.

Наши читатели прислали видео с улиц Калуги.

По сообщению очевидцев, во время дождя вновь возникали проблемы с пересечением проезжей части. На дорогах разливались лужи, и пешеходам приходилось мочить ноги, чтобы попасть на другую сторону.

По прогнозам синоптиков, дождливая погода с грозами сохранится в Калужской области до конца недели.

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