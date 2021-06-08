Улицы Кирова и Ленина в Калуге затопило после дождя

Во вторник, 8 июня, на Калугу обрушился сильнейший с начала лета ливень. Ливневая канализация на центральных не справлялась с потоками воды.

На улице Кирова огромные лужи образовались на перекрестках с улицей Герцена и переулком Кирова. Видео выложили в группе «Дорожный патруль».

Также наши читатели сообщили о потопе на перекрестке улиц Ленина и Чижевского.

Вот как прокомментировали ситуацию с водой на проезжей части в городской управе:

- При выпадении дождей высокой интенсивности, когда количество осадков превышает норму, образуются временные скопления воды, которые после прекращения дождя уходят в существующую водоотводящую систему или по естественному уклону. Сейчас дождь уже прекратился и скопление воды ушло в ливневую канализацию.

Ранее мы рассказывали, что на улице Тульской дерево упало на машину и заблокировало движение.