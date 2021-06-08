В Калуге образовались заторы из-за перекрытия улицы Тульской упавшим деревом

Днем во вторник, 8 июня, на улице Тульской в Калуге во время грозы упало дерево. Ветка попала на припаркованный у края проезжей части легковой автомобиль «Шевроле» с номерами Орловской области.

Движение на участке между улицами Степана Разина и Николо-Козинской перекрыто. На перекрестках дорогу закрыли натянутой лентой. Со стороны Степана Разина нет предупреждающих знаков.

На месте сейчас работают коммунальные службы.

Из-за перекрытия улицы Тульской заторы образовались на параллельных улицах Кирова и Мичурина.

По состоянию на 18:30 движение по Тульской еще не было открыто.

Владельцу автомобиля относительно повезло. Массивная ветка не оперлась всем весом на крышу.

Перекресток Тульской и Николо-Козинской.

Дорогу перекрыли лентой.

Перекресток улиц Тульской и Степана Разина. Водители с Тульской вынуждены резко поворачивать налево.

Затор на улице Мичурина.

Также вечером 8 июня затруднено движение в Калуге на улицах Плеханова и Рылеева. Там произошли ДТП.