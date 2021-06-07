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Главные новости в Калужской области 7 июня: нашествие собак, потоп на Правобережье и приговор по ДТП со скорой

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.06.2021 20:00 0 766
Главные новости в Калужской области 7 июня: нашествие собак, потоп на Правобережье и приговор по ДТП со скорой

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в понедельник, 7 июня.

Собаки в городе

Ситуация со стаями бродячих собак в Калуге ухудшается. Жители все чаще жалуются, что животные оккупируют дворы, пугают детей и нападают на домашних питомцев. Есть ли решение этой проблемы? Подробности в нашей статье.

Дорога в воде

Улицу Генерала Попова в Калуге сегодня залило водой. Причина – авария на котельной. Там прорвало трубу, и воду откачивали прямо на проезжую часть. В дополнение к этим неприятностям добавится и отсутствие горячей воды в квартирах местных жителей. Ремонт обещают завершить к пятнице.

Приговор за пациенток

Жуткое ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Калужской области 21 января. Тогда «буханка» скорой помощи выехала на встречную полосу и врезалась в фуру. Погибли две молодые пациентки, которых везли в больницу в Калугу. Сегодня вынесен приговор водителю-виновнику.

Загадка Оки

В Калуге пока так и не смогли найти источник загрязнения Оки нефтепродуктами. Напомним, масляные пятна на поверхности реки наши читатели обнаружили на прошлой неделе. Городские власти сообщали, что виной тому стоки из Березуйского оврага. Однако эта версия не подтвердилась.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.06.2021 20:00 0 766
Тэги: общество обзор новостей
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