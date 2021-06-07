В Калуге не смогли обнаружить источник загрязнения Оки нефтепродуктами

В понедельник, 7 июня, на внеочередном заседании правительства Калужской области обсуждался вопрос ликвидации разлива нефтепродуктов на Оке в черте Калуги. Пока ни источник загрязнения, ни виновник не найдены.

Губернатор Владислав Шапша попросил отчитаться по вопросу ликвидации загрязнения Оки продуктами нефтепереработки на прошлой неделе. Природоохранная прокуратура совместно с представителями муниципалитета и инспекторами Роспотребнадзора сразу выехали на место для проведения проверки, сообщил региональный министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа. Но попытки обнаружить источник загрязнения не увенчались успехом. Все собранные материалы были переданы в Роспотребнадзор для проведения административного расследования и установления источника загрязнения.

- Загрязнение было локальным и кратковременным, - отчитался министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа. - Существенного ущерба оно не повлекло. Мы отобрали лабораторные пробы. Результаты анализов будут на этой неделе.

Отсутствием результата проверки губернатор остался недоволен и дал поручение довести расследование до логического завершения, а также принять меры по предотвращению повторного загрязнения реки.

- Я все-таки прошу разобраться до конца. Понять, где и как это было сделано, - сказал Владислав Шапша. - В идеале найти того, кто это сделал, хотя с течением времени это бывает сложно. И принять меры, чтобы такого больше не повторялось, если кому-то взбредет в голову еще раз так похулиганить. Обязательно это дело нужно довести до конца.