В Калужской области вынесен приговор за жуткое ДТП с двумя погибшими пациентками скорой помощи

В Калужской области вынесен приговор по делу о резонансном ДТП, произошедшем 21 января на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе. Автомобиль скорой помощи столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли две девушки 17 и 25 лет, которых медики везли из Людиново в больницу в Калуге.

Виновным в ДТП признан водитель скорой помощи. Как установил суд, за рулем УАЗа он превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком.

Мужчину лишили свободы сроком на четыре с половиной года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. После освобождения в течение трех лет виновнику ДТП нельзя будет управлять транспортом.

Кроме того, больница в Людиново должна будет выплатить родственникам погибших в общей сложности 8,7 миллиона рублей.