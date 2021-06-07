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В Калужской области вынесен приговор за жуткое ДТП с двумя погибшими пациентками скорой помощи

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 07.06.2021 15:28 1 2896
В Калужской области вынесен приговор за жуткое ДТП с двумя погибшими пациентками скорой помощи

В Калужской области вынесен приговор по делу о резонансном ДТП, произошедшем 21 января на трассе М3 «Украина» в Сухиничском районе. Автомобиль скорой помощи столкнулся с фурой. В результате ДТП погибли две девушки 17 и 25 лет, которых медики везли из Людиново в больницу в Калуге.

Виновным в ДТП признан водитель скорой помощи. Как установил суд, за рулем УАЗа он превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком.

Мужчину лишили свободы сроком на четыре с половиной года. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. После освобождения в течение трех лет виновнику ДТП нельзя будет управлять транспортом.

Кроме того, больница в Людиново должна будет выплатить родственникам погибших в общей сложности 8,7 миллиона рублей.

Дмитрий Ивьев , Фото: прокуратура Калужской области.
Опубликовано: 07.06.2021 15:28 1 2896
Тэги: происшествие дтп
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