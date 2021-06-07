В Калужской области 105 152 человека привились от коронавируса

В Калужской области по данным на 6 июня прививку от коронавируса сделали 105 152 человека. В понедельник об этом сообщили в правительстве региона.

За последние три с небольшим месяца число вакцинированных выросло более чем в три раза. В день прививается около тысячи жителей региона.

- Хорошие темпы помогают нам формировать коллективный иммунитет от коронавируса, - подчеркнули в правительстве. - В регионе доступны все три вида разработанных в России вакцин. Выбрать свой вариант и записаться в ближайший пункт вакцинации в удобное для вас время можно по номеру *040 или через портал госуслуг.

Данные правительства Калужской области о вакцинации от коронавируса на 6 июня.

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