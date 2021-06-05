В 12 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

В Калужской области в пятницу, 4 июня, подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 872, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

За сутки выздоровели 43 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 34 295 калужан.

Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 341 калужанин.

На лечении остаются 1236 человек.

В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в двух - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 382 (+6 к предыдущему дню),

Обнинск – 109 (+1),

Боровский район – 98 (+2),

Кировский район – 85 (-2),

Дзержинский район – 82 (+2),

Малоярославецкий район – 74 (-1),

Сухиничский район – 70 (-1),

Козельский район – 64 (+2),

Жуковский район – 53 (+2),

Людиновский район – 41 (+1),

Медынский район – 20 (-3),

Думиничский район – 19 (-2),

Тарусский район – 17 (-1),

Юхновский район – 17 (+1),

Бабынинский район – 16 (+1),

Хвастовичский район – 15 (+1),

Ферзиковский район – 14 (+1),

Перемышльский район – 13 (+1),

Жиздринский район – 10 (-1),

Спас-Деменский район – 10 (0),

Мещовский район – 7 (-1),

Мосальский район - 6 (-1),

Куйбышевский район – 5 (0),

Ульяновский район – 4 (-1),

Барятинский район – 3 (-1),

Износковский район – 2 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 4 июня 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.