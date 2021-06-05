В 12 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом
В Калужской области в пятницу, 4 июня, подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 35 872, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.
За сутки выздоровели 43 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 34 295 калужан.
Новых смертей не было. В списке жертв ковида по-прежнему 341 калужанин.
На лечении остаются 1236 человек.
В 12 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 12 - снизилось, в двух - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 382 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 109 (+1),
- Боровский район – 98 (+2),
- Кировский район – 85 (-2),
- Дзержинский район – 82 (+2),
- Малоярославецкий район – 74 (-1),
- Сухиничский район – 70 (-1),
- Козельский район – 64 (+2),
- Жуковский район – 53 (+2),
- Людиновский район – 41 (+1),
- Медынский район – 20 (-3),
- Думиничский район – 19 (-2),
- Тарусский район – 17 (-1),
- Юхновский район – 17 (+1),
- Бабынинский район – 16 (+1),
- Хвастовичский район – 15 (+1),
- Ферзиковский район – 14 (+1),
- Перемышльский район – 13 (+1),
- Жиздринский район – 10 (-1),
- Спас-Деменский район – 10 (0),
- Мещовский район – 7 (-1),
- Мосальский район - 6 (-1),
- Куйбышевский район – 5 (0),
- Ульяновский район – 4 (-1),
- Барятинский район – 3 (-1),
- Износковский район – 2 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 4 июня 2021 года.
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