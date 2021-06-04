В Калужской области 48 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 35 872, сообщает в пятницу, 4 июня, федеральный оперативный штаб.

Выздоровели от ковида 43 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 34 295 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 341 житель нашего региона.

На лечении остаются 1236 человек.

По всей России за сутки выявлены 8947 случаев коронавируса. За весь период - 5 108 129. Выписаны за сутки – 8530, за весь период – 4 720 512. За последние сутки умерли 377 человек, за все время – 123 037.

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