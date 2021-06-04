Главные новости в Калужской области 4 июня: съемки фильмов, афиша на выходные и драка на дороге
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 4 июня.
Центр кино
Режиссер Виталий Бабенко, известный по сериалу «Деревенский роман», приступил к съемкам одновременно двух фильмов в Калуге – «Синдром жертвы» и «Несколько дней из жизни доктора Колистратовой». Съемки пройдут на набережной Яченского водохранилища, в парках и на улицах в центре города. Задействована будет также деревня Колюпаново.
Куда пойти на выходных
Продолжаем наш еженедельный обзор самых интересных событий субботы и воскресенья. Сегодня знакомим калужан с тем, где провести время 5-6 июня. В нашем обзоре - рок-н-рол и тяжелый металл, лошадки и Пушкин, яблоки и настольные игры.
Перекресток раздора
В Калуге два водителя не смогли мирно решить, кто должен первым проезжать на перекрестке Грабцевского шоссе и улицы Клюквина. В итоге один мужчина попал в больницу, второй – под следствие.
Опасная набережная
После прошлогоднего ремонта на набережной Яченского водохранилища в Калуге исчезли пешеходные переходы. Вернут ли их? Сегодня ситуацию прокомментировали в городской управе.
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