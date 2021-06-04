Калужане жалуются на отсутствие пешеходных переходов на набережной Яченского водохранилища

После прошлогоднего ремонта на набережной Яченского водохранилища в Калуге исчезли пешеходные переходы. В пятницу, 4 июня, на это обратила внимание наша коллега Анастасия Гришакова.

- Новая набережная привлекает все больше людей для прогулок и занятий спортом, - написала она в Facebook. - Но вчера после прогулки с семьей поняла, что за изменения произошли после открытия - там убрали все дорожные знаки «Пешеходный переход», и перейти дорогу с детьми и четырьмя транспортными средствами, учитывая плотный поток машин, рискованное дело. На мой взгляд, о безопасности надо думать в первую очередь, тем более несчастные случаи уже были ранее.

Будут ли возвращать переходы на набережную и в какие сроки? Ситуацию прокомментировали в управлении городского хозяйства.

- Планом по безопасности дорожного движения на 2021 год предусмотрено устройство пешеходных переходов, совмещенных с искусственными неровностями, - пояснили в управлении. - Выполнение указанных работ запланировано в срок до 1 августа текущего года.

Сейчас на набережной большой поток людей, но переходов нет.