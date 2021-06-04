Скушать яблочко под трэш и станцевать с Гончаровой акробатический рок-н-ролл: чем калужанам занять себя в эти выходные

Продолжаем наш еженедельный обзор самых интересных событий субботы и воскресенья.

Сегодня знакомим калужан с тем, где провести время 5-6 июня.

В нашем обзоре - рок-н-рол и тяжелый металл, лошадки и Пушкин, яблоки и настольные игры.

Одним из главных событий этих дней станет традиционный пушкинский праздник, который пройдет в Полотняном Заводе. Торжественная церемония открытия состоится в 10:30 и продлится весь день. Подробное расписание – в нашей афише 0+

А тем, кто не хочет уезжать из Калуги, могут посетить пушкинский праздник в парке культуры и отдыха. Он начнется здесь в воскресенье, 6 июня в 12:00 0+

Там же на этой неделе в парке стартовали вечера акробатического рок-н-ролла. Они будут проходить здесь по четвергам и воскресеньям. Так что все желающие обучиться этому виду танцев получат возможность взять урок 6 июня с 19:00 до 21:00. Подробнее – по ссылке 6+

Лето пришло, а за ним притопало и время опен-эйров с фестами. Один из таких пройдет в это воскресенье в Мещовском районе. Там близ деревни Торкино состоится семейный гастрономический фестиваль «Торкино фест – 2021». Главная тема праздника – яблоки и сидр. Подробности смотрите в нашей афише. 18+

В деревне Кривское Боровского района любители лошадей в субботу 5 июня могут принять участие в празднике «Волшебный мир лошадей». Начало в 11:00 6+

А в «Точке кипения» вечером субботы состоится мероприятие для дам. Там в 17:00 начнется заседание «Подружеского клуба», на котором девушкам предлагается обсудить личный опыт, поддержать друг друга. В общем, посплетничать. Подробнее о правилах посещения – по ссылке 16+

Для детей в эти выходные Белорусский музыкальный театр покажет спектакль «Золотой цыпленок».

Гастроли театральной труппы из братского государства в эти дни проходят на сцене калужской областной драмы.

Начало спектакля в 11:00 в субботу, 5 июня. Кстати, второй раз этот детский мюзикл покажут во вторник, 8 июня. 0+

А в воскресенье, 6 июня, в ИКЦ в 14:00 стартует большая игротека. Более 100 настольных игр, петанк и городки, соревнования и турниры по ним. В общем, тут будет чем занять себя и детям, и взрослым. 0+

Будет добро в эти выходные и любителям тяжеляка. Для поклонников угарного трэша вечером субботы состоится концерт группы MASS MADNESS, которая играет на грани Death Metal.

- Предельно жестокие риффы, зубодробительная ритм-секция в сочетании с женским экстремальным вокалом, жёсткой англоязычной лирикой и мощнейшей подачей, - так обрисовывают трэш-банду организаторы калужского концерта. - Группа новой волны тяжелой музыки, взявшая себе единственную цель - растормошить этот мир и сделать хэви снова великим. Собственный стиль - нео-грув, рождающийся путем экспериментов со всеми возможными направлениями метала (и не только), никого не оставит равнодушным, а дикие лайвы пышут энергией молодой ярости.

Прямо нео-Шульдинеры какие-то вырисовываются. Подробности о том, где и когда можно будет прополоскать свои уши в молотильнодробильных звуковых волнах тяжелого металла, читайте в нашей афише. 18+