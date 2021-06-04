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В Калуге начались съемки двух фильмов режиссера Виталия Бабенко

Автор: Снежана Макарова.
Опубликовано: 04.06.2021 09:06 1 832
В Калуге начались съемки двух фильмов режиссера Виталия Бабенко

Режиссер Виталий Бабенко, известный по сериалу «Деревенский роман», приступил к съемкам одновременно двух фильмов в Калуге – «Синдром жертвы» и «Несколько дней из жизни доктора Колистратовой».

Съемки пройдут на набережной Яченского водохранилища, в парках и на улицах в центре города. Задействована будет также деревня Колюпаново, рассказал нам представитель съемочной группы. На данный момент не планируется перекрывать движение.

Пока информация есть лишь о фильме «Синдром жертвы».

- Сюжет ленты разворачивается в современном Санкт-Петербурге, - сообщается на ресурсе кино-театр.ру. - Город шокирован чередой жутких самоубийств. Егор, студент последнего курса, готовится переехать в Москву, чтобы забыть прошлое и начать новую жизнь. Все меняется, когда он встречает Карину, – ее родители покончили с собой пять лет назад. Вместе молодые люди попытаются раскрыть тайну событий, произошедших тогда и повторяющихся снова.

Главные роли исполняют Дарья Мельникова («Папины дочки», «Рябиновый вальс»), Илья Коробко («Блудный сын», «Последний рубеж»), Тимофей Дашук («Рейв», «Водоворот»), Варвара Верховых («СеняФедя», «Очевидцы»), Александр Кудренко («Пять минут тишины. Новые горизонты», «Алекс Лютый»).

Автор: Снежана Макарова.
Опубликовано: 04.06.2021 09:06 1 832
Тэги: культура кино
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