В Калуге мужчина пострадал в драке из-за дорожного конфликта на Грабцевском шоссе

Вечером 2 июня на Грабцевском шоссе в Калуге на перекрестке с улицей Клюквина произошел дорожный конфликт. Подробности в пятницу сообщили в УМВД по Калужской области.

- По предварительной информации, 2 июня около 18:00 у дома №88 между водителями транспортных средств из-за конфликтной ситуации, возникшей при определении приоритета проезда перекрестка, произошла ссора, - пояснили в полиции. - В результате ссоры возникла драка, в ходе которой один из граждан нанес другому удары по лицу.

Пострадавшего доставили в больницу. Диагноз уточняется.

А второго участника конфликта разыскали полицейские. Как отмечают в УМВД, он сознался, что бил оппонента.

По данному инциденту проводится проверка.