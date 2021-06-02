Главные новости в Калужской области 2 июня: канатная дорога через Оку, дороги в Лихунах и планы на 650-летие Калуги

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 2 июня.

Новый транспорт в Калуге

Сегодня было опубликовано интервью губернатора Калужской области агентству ТАСС. Одна из тем в нем – строительство канатной дороги через Оку в Калуге. Пока не называется стоимость, но Владислав Шапша уже рассказал, что она должна пройти от «Квани» и музея космонавтики. Если на федеральном уровне проект одобрят, то строительство начнется уже в следующем году.

Дороги многодетным

В Калуге в ближайшее время начнется отсыпка дорог к деревне Лихун, где расположены участки для многодетных семей. На состояние подъездных путей местные жители жалуются уже много лет. Но денег в бюджете нет. Текущую ситуацию прокомментировал городской голова.

Планы на юбилей

В августе Калуга будет праздновать свое 650-летие. Программа праздника пока не составлена, но сегодня стало известно, что к нам приедут звезды балета и хоккея.

Новый директор

У «Калугатеплосети» вновь сменился директор. На этот раз без уголовного дела, но без прокуратуры не обошлось. Как сообщило ведомство, руководителя муниципального учреждения сняли из-за того, что он одновременно был учредителем коммерческой фирмы.

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