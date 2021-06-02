Власти Калуги пообещали отсыпать дороги к участкам многодетных семей

В Калуге в ближайшее время начнется отсыпка дорог к деревне Лихун, где расположены участки для многодетных семей. В среду, 2 июня, об этом заявил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Будем задействовать все возможности при отсыпке дорог к участкам многодетных семей, - подчеркнул он. - Много сообщений поступило во время последней пресс-конференции по поводу отсыпки подъездных дорог к участкам многодетных семей в деревне Лихун и других сельских населенных пунктах. В этом году продолжим заниматься этим вопросом. В деревне Лихун большое количество жителей – около 750 участков. Жители по нашей просьбе определились с приоритетностью работ. Начнем отсыпать дороги и со стороны деревни Марьино, и со стороны деревни Доможирово. Материалы потихоньку уже начали завозить.

По словам Денисова, город получит поддержку со стороны области:

- Договоренности с министерством дорожного хозяйства уже есть – пока, по возможности, оставшимися от работ материалами будут делиться строительные организации. А в будущем для отсыпки удастся получить материалы, освободившиеся после разборки временных дорог для строительства Северного обхода.

Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявлял, что на нормальную дорожную сеть в Лихунах необходимо 1,2 миллиарда рублей. Таких денег в бюджете нет.