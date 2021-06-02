Директора «Калугатеплосети» уволили после вмешательства прокуратуры

В Калуге уволен со своей должности директор «Калугатеплосети» Анатолий Еманов. В среду, 2 июня, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

- По результатам проведенной прокуратурой проверки установлено, что, в нарушение требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», на должность директора муниципального предприятия назначен гражданин, являющийся учредителем юридического лица, которое на момент проверки не ликвидировано, - пояснили в ведомстве. - Нарушению закона способствовала неурегулированность на муниципальном уровне порядка назначения граждан на указанные должности. Это создавало предпосылки для назначения лиц, имеющих личную заинтересованность, которая может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей.

Городскому голове Калуги было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, подчеркнули в прокуратуре.

Сейчас исполняет обязанности директора «Калугатеплосети» Ольга Филатова.

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