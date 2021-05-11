Как «Калугатеплосеть» наизнанку выворачивали

В одном из домов по улице Хрустальной родственники нескольких начальников «Калугатеплосети» получили задаром три квартиры.

Правоохранительные органы завершают расследование громкого уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят в том числе бывшие руководители предприятия. Один из экс-директоров МУПа уже осужден и отбывает наказание.

В октябре 2019-го в Калуге разразился скандал. Правоохранительные органы задержали прямо на рабочем месте тогдашнего начальника Управления ЖКХ г. Калуги Виктора УСТИНОВА. Причины задержания на тот момент были еще неизвестны. Федеральные СМИ, ссылаясь на свои источники, сообщали, что это связано с возбужденным ранее уголовным делом по деятельности МУП «Калугатеплосеть» в 2015-2016 годах. Устинов руководил предприятием как раз в этот период.

Меньше чем через две недели был задержан еще один муниципальный чиновник, рангом пониже. Городские СМИ сообщали, что когда-то он, будучи предпринимателем, выполнял вместе с другим бизнесменом по заказу «Теплосети» некие работы, получил за это деньги, но по факту эти работы не производились.

Тогдашний губернатор Анатолий Артамонов, узнав о скандале, поручил подчиненным «вывернуть «Калугатеплосеть» наизнанку и проверить каждое ее подразделение». Позже выяснится, что правоохранительные органы заинтересовались деятельностью МУПа задолго до поручения главы региона.

Еще в 2017-2018 годах стражам порядка стало известно о фактах незаконного вывода денежных средств со счетов предприятия. Началось это в 2013 году, когда им руководил некто Г. (поскольку уголовное дело в отношении него еще расследуется, озвучить его имя мы не можем, равно как и ряда других фигурантов, которых ниже мы также будем обозначать буквами, – прим. ред).

Виктор УСТИНОВ свою вину признал полностью. Суд приговорил его к четырем с половиной годам тюрьмы.

Операция «ФД» – фиктивные договоры

- Схема вывода денежных средств была следующая: руководство предприятия заключало фиктивные договоры на выполнение работ и услуг на котельных «Теплосети», – рассказали нам в прокуратуре Калужской области. – Директор МУПа и его заместитель по экономике и финансам У., определяли перечень котельных и объем работ, который там требовался. В основном, речь шла о проверке дымоходов, оштукатуривании, замене цоколя. Затем Г. заключал договоры с фирмой, которой руководил его знакомый предприниматель Л. Бизнесмен передавал реквизиты своей компании заместителю директора «Теплосети», и та проводила документы по бухгалтерии. После вывода средств МУПа на счета своей фирмы Л. при помощи своего подельника Ч. обналичивал их, оставлял себе определенный процент, а оставшуюся сумму возвращал Г. и его заму.

При этом ремонтные работы на котельных выполнялись не силами компании бизнесмена, с которой был заключен договор, а штатными сотрудниками МУП «Калугатеплосеть». Следователи выяснили это, когда изучили журналы котельных, в которых фиксируется, кто туда приходил и что делал.

Примерно в то же время руководство «Теплосети» провернуло еще одну схему по приобретению трех квартир в строящемся в Калуге жилом комплексе.

- У застройщика была девятимиллионная задолженность перед предприятием за поставленное тепло. Директор МУПа Г., его заместитель и главный инженер М. уступили этот долг подконтрольной «Теплосети» организации, заключив с ней три договора цессии. Фактически это была фирма-однодневка, назовем ее «Рога и копыта». Она также принадлежала бизнесмену Л., с которым руководство «Теплосети» «ремонтировало» котельные.

Застройщик закрыл долг за тепло тремя квартирами в строящемся доме, подписав с «Рогами и копытами» договор участия в долевом строительстве. После чего эта фирма на безвозмездной основе переуступила права на квартиры родственникам директора «Теплосети», его заместителя и главного инженера.

По стопам предшественника

В 2016 году Г. ушел руководить другим крупным региональным предприятием, а его кресло занял Виктор Устинов. Он продолжил дело своего предшественника, а помогала ему в этом бессменный зам по экономике и финансам. Договоры Устинов заключал с организациями, которыми руководили его знакомые предприниматели А. и Б. При этом ремонтные работы на котельных снова выполняли штатные сотрудники МУП «Калугатеплосеть».

- Всего подложных договоров было заключено на сумму 35 млн. рублей. Большую часть этих денег получили Устинов и его заместитель. Предприниматель А. заработал порядка 7-10% от этой суммы, – рассказали нам в областной прокуратуре. – Сколько выручил его напарник Б., пока говорить не будем, поскольку дело в отношении него еще расследуется.

Через пару лет после этой истории предприниматель Б. был назначен на должность заместителя директора одного калужского муниципального бюджетного учреждения. Возможно, это просто совпадение.

Восемь месяцев

Клубочек раскручивался долго, два года. Первое уголовное дело возбудили 14 июня 2018-го. Тогда его единственными фигурантами были бизнесмены Л. (условные «Рога и копыта» – Прим. ред.) и Ч., который занимался обналичиванием денежных средств. На сотрудничество со следствием обвиняемые пошли не сразу, а только когда им предъявили веские доказательства их вины. Этому предшествовала долгая, кропотливая работа следователей.

- Самую большую сложность представляло количество подписанных договоров на выполнение работ. Они заключались на сумму до 100 тыс. рублей каждый, чтобы можно было обойти процедуру торгов. В этом случае договоры подписывают руководитель коммерческой структуры и директор МУПа. Фактически эти документы никто не видит, поэтому отследить их движение сложно. Во время следствия установили, что таким образом «Теплосеть» заключила более трех с половиной тысяч договоров. Кроме того, к работам привлекали большое количество работников. Всего было допрошено более 200 человек.

Л. и Ч. согласились сотрудничать со следствием через восемь месяцев после того, как было возбуждено уголовное дело. Бизнесмен Л. рассказал об участии в деле зама директора «Теплосети» У., которой он передавал деньги. Началась работа по сбору доказательств в отношении нее. Летом 2019-го У. задержали.

- Она достаточно было согласилась сотрудничать со следствием, поскольку ей сразу дали понять, что у следствия есть все доказательства ее вины, а также доказательства, которые указывают на то, что эти преступления она совершала в соучастии с подельниками. После этого были задержаны Устинов и предприниматель А.. Они также заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и сообщили следствию об участии в деле предпринимателя Б., который к тому времени уже был муниципальным чиновником.

Продолжение следует

- Фактически это одно дело – многоэпизодное. Оно занимает 50 томов, – рассказали нам в прокуратуре. – Но, поскольку почти все фигуранты заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них выделили в отдельные производства и направляли в суд по одному. Бывший директор МУП «Калугатеплосеть» Г. признал свою вину частично.

На данный момент осуждено четверо фигурантов из восьми. Виктору Устинову суд вынес приговор в феврале – четыре с половиной года лишения свободы. Его признали виновным в двух эпизодах хищения имущества «Калугатеплосети». Свою вину бывший начальник Управления ЖКХ признал полностью.

Бизнесмена А. суд приговорил к четырем годам лишения свободы. На момент написания этой статьи приговор в законную силу не вступил. Еще одно дело отправится в суд, возможно, в начале мая. Расследование по другим делам находится на стадии завершения. Так что это пока не финал – продолжение следует.