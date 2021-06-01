Главные новости в Калужской области 1 июня: Путин в музее космонавтики и пробки на Гагарина

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 1 июня.

Лето началось с пробок

Накануне вечером в Калуге частично перекрыли дорогу от улицы Энергетиков до улицы Королева. В результате весь день Гагаринский мост ехал со скоростью пешехода. Завершить ремонт обещают в ночь на среду.

Новая рубрика

Сегодня мы запустили на сайте новую рубрику «Этот день в истории». Каждый день будут выходить материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Первый выпуск – про 1 июня.

ЧП на окраине

В Калуге индустриальный парк Грабцево и поселок Воскресенский остались без холодной воды. Как сообщают аварийные службы, некий подрядчик повредил трубопровод. Ремонтные работы продлятся до 3 июня.

Путин в музее

Владимир Путин не приехал на открытие музея космонавтики в Калугу, но уже побывал там виртуально. Сегодня из здания музея на связь с президентом вышла многодетная семья Басыниных. Их наградили орденом «Родительская слава».

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