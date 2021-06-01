В Калуге движение на Гагаринском мосту затруднено из-за дорожных работ

Утром во вторник, 1 июня, в Калуге затруднено движение в районе Гагаринского моста. Это связано с дорожными работами, которые начались вечером в понедельник.

Частично перекрыт участок от улицы Королева до улицы Энергетиков. Для автомобилей оставили по одной полосе в каждую сторону.

По состоянию на 9 утра пробка растянулась от сквера Мира до улицы Академической. Затруднен и поворот налево с улицы Генерала Попова в сторону центра.

Троллейбусы не ходят.

Дорожники планируют завершить ремонт перекрытого участка в ночь на среду, 2 июня.

Дорожная обстановка на 9 утра 1 июня.