В Калуге до 3 июня отключили воду в Грабцево и Воскресенском

В индустриальном парке Грабцево, поселке Воскресенский и деревне Горнеевская Слобода на территории Калуги до 8 утра четверга, 3 июня, не будет холодной воды. О проведении ремонтных работ во вторник сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - подчеркнули в министерстве. - Информацию о местах подвоза воды можно уточнить по телефону 211-112.

Накануне «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщала, что подрядной организацией в районе Грабцево был поврежден трубопровод диаметром 500 мм.