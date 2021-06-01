Этот день в истории: из Калуги ЯКи полетели в Ленинград, а в сквере Мира открыли памятник Циолковскому

Сегодня мы запускаем на сайте новую рубрику «Этот день в истории». Каждый день будут выходить материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Начинаем с 1 июня.

1945 – Свято-Никольский храм (Николо-Козинская церковь) вновь открыт для верующих. Свою долгую историю этот храм начал несколько веков назад. В описи 1626 года он был записан как церковь Николая Чудотворца в городе и располагался на городской площади внутри Калужской крепости.

В Козью слободку, на нынешнее место (ул. Николо-Козинская, 33) перенесен в 1775 – 1779 гг. на общественные пожертвования и построен каменным. В годы Советской власти закрывался несколько раз на непродолжительное время.

1946 – житель г. Сухиничи Ефим Ильич Осипенко награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени №000001 за доблесть и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

22 декабря близ сожжённой станции Мышбор партизаны заложили под рельсы большое количество взрывчатки и намеривались произвести подрыв противотанковой гранатой. Однако она не взорвалась. Нужно было действовать незамедлительно, времени уже не оставалось. Именно в эти минуты Ефим Осипенко проявил мужество и отвагу.

Приказав группе укрыться, он сломал стоявший на линии шест с железнодорожным указателем, размахнулся и изо всей силы ударил по гранате. Взрывная волна вместе с железнодорожной стрелкой подняла на воздух и Осипенко. Изрешеченный осколками он остался жив, но потерял зрение.

В результате этой операции, фашисты на станции Лихвин оставили свыше 350 вагонов, с грузом военного назначения. За этот подвиг Ефим Ильич награждён медалью «Партизану Отечественной войны» I степени за № 000001. Он был первым из 56 тыс. воинов, удостоенных этой награды.

1958 – в калужском сквере Мира торжественно открыт памятник К.Э. Циолковскому.

На грани его пьедестала были высечены пророческие слова ученого: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет все околосолнечное пространство».

Авторы проекта: скульптор А. П. Файдыш-Крандиевский; архитекторы: М. О. Барщ, А. Н. Колчин. Бронзовая фигура К. Э. Циолковского была изготовлена на Ленинградском заводе «Монументскульптура».

Изначально ракета, установленная за спиной Циолковского, была сделана из деревянного каркаса, обшитого снаружи фанерой, покрытой серебристой краской.

Летом 1959 года новую ракету изготовили из нержавеющей стали. В 1958 году памятник был удостоен серебряной медали Академии художеств СССР. Он отнесен к объектам культурного наследия федерального значения.

1970 – начались регулярные авиарейсы из аэропорта «Калуга» самолетов АН-24 и ЯК-40 до Москвы, Симферополя, Ленинграда.

Материал подготовлен по краеведческой литературе, открытой интернет-информации и календарям памятных дат и событий по Калужской области, которые выпускает библиотека им. В.Г. Белинского.