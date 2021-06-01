Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

Этот день в истории: из Калуги ЯКи полетели в Ленинград, а в сквере Мира открыли памятник Циолковскому

Дмитрий Ивьев , Фото из архива.
Опубликовано: 01.06.2021 08:00 4 1256
Этот день в истории: из Калуги ЯКи полетели в Ленинград, а в сквере Мира открыли памятник Циолковскому

Сегодня мы запускаем на сайте новую рубрику «Этот день в истории». Каждый день будут выходить материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Начинаем с 1 июня.

1945 – Свято-Никольский храм (Николо-Козинская церковь) вновь открыт для верующих. Свою долгую историю этот храм начал несколько веков назад. В описи 1626 года он был записан как церковь Николая Чудотворца в городе и располагался на городской площади внутри Калужской крепости.

В Козью слободку, на нынешнее место (ул. Николо-Козинская, 33) перенесен в 1775 – 1779 гг. на общественные пожертвования и построен каменным. В годы Советской власти закрывался несколько раз на непродолжительное время.

1946 – житель г. Сухиничи Ефим Ильич Осипенко награжден медалью «Партизану Отечественной войны» 1 степени №000001 за доблесть и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками.

22 декабря близ сожжённой станции Мышбор партизаны заложили под рельсы большое количество взрывчатки и намеривались произвести подрыв противотанковой гранатой. Однако она не взорвалась. Нужно было действовать незамедлительно, времени уже не оставалось. Именно в эти минуты Ефим Осипенко проявил мужество и отвагу.

Приказав группе укрыться, он сломал стоявший на линии шест с железнодорожным указателем, размахнулся и изо всей силы ударил по гранате. Взрывная волна вместе с железнодорожной стрелкой подняла на воздух и Осипенко. Изрешеченный осколками он остался жив, но потерял зрение.

В результате этой операции, фашисты на станции Лихвин оставили свыше 350 вагонов, с грузом военного назначения. За этот подвиг Ефим Ильич награждён медалью «Партизану Отечественной войны» I степени за № 000001. Он был первым из 56 тыс. воинов, удостоенных этой награды.

1958 – в калужском сквере Мира торжественно открыт памятник К.Э. Циолковскому.

На грани его пьедестала были высечены пророческие слова ученого: «Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет все околосолнечное пространство».

Авторы проекта: скульптор А. П. Файдыш-Крандиевский; архитекторы: М. О. Барщ, А. Н. Колчин. Бронзовая фигура К. Э. Циолковского была изготовлена на Ленинградском заводе «Монументскульптура».

Изначально ракета, установленная за спиной Циолковского, была сделана из деревянного каркаса, обшитого снаружи фанерой, покрытой серебристой краской.

Летом 1959 года новую ракету изготовили из нержавеющей стали. В 1958 году памятник был удостоен серебряной медали Академии художеств СССР. Он отнесен к объектам культурного наследия федерального значения.

1970 – начались регулярные авиарейсы из аэропорта «Калуга» самолетов АН-24 и ЯК-40 до Москвы, Симферополя, Ленинграда.

Материал подготовлен по краеведческой литературе, открытой интернет-информации и календарям памятных дат и событий по Калужской области, которые выпускает библиотека им. В.Г. Белинского.

Дмитрий Ивьев , Фото из архива.
Опубликовано: 01.06.2021 08:00 4 1256
Тэги: общество этот день в истории история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Всего проголосовало: 809
Новости Обнинска
Новости партнеров
Надежные электрические тельферы
Инвентарь для уборки снега
Выбор и покупка б\у шин

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru