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Калужская многодетная семья поговорила с Путиным из музея космонавтики

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.06.2021 16:40 1 144
Калужская многодетная семья поговорила с Путиным из музея космонавтики

Во вторник, 1 июня, на видеосвязь с президентом России Владимиром Путиным многодетная семья Басыниных из Калужской области вышла из нового корпуса музея космонавтики. По традиции в Международный день защиты детей Глава государства чествует семьи, награжденные орденом «Родительская слава», сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Наталья и Алексей Басынины воспитывают восемь прекрасных детей. Козельский район - их малая родина, здесь растут и их дети, - отметил глава региона. - Поженились Наталья и Алексей в 1998 года. В следующем году родился их первенец – дочь Марина. Она и ее брат Никита закончили школу с золотыми медалями, сейчас учатся в вузах. Анастасия, Алексей, Всеволод и Глеб – школьники. Все со своим характером, со своими увлечениями. Но спорт в семье любят все. Миша в этом году пойдет в первый класс. Даша – самая младшая, своей активностью держит в тонусе всю семью, включая кошку. Мама весь свой педагогический и психологический опыт применяет и совершенствует при воспитании детей. Дети помогают родителям по хозяйству и дома, и на даче. Все растут с активной гражданской позицией.

Дружная семья принимает участие в социальных проектах и акциях. А в этом году Наталья и Алексей награждены орденом «Родительская слава».

Владимир Путин во время разговора отметил:

- Большие, многодетные семьи хранят и передают традиции душевной щедрости, непреходящие ценности отзывчивости, дружбы, взаимовыручки и трудолюбия. И для детей эти ценности становятся важнейшей нравственной опорой, ориентиром на всю последующую жизнь. Поддержка семей с детьми и создание условий для достойного воспитания ребенка, для самореализации молодых поколений, так было и так будет всегда, являются безусловным приоритетом нашей политики. Эти положения прямо закреплены и в обновленной Конституции России.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.06.2021 16:40 1 144
Тэги: область
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