Главная Новости Общество
COVID-19 Фотоконкурс Афиша Кружки и секции Клиника года

Главные новости в Калужской области 26 мая: рост зарплаты, футбольные рекорды и жалобы на собак

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.05.2021 20:00 0 69
Главные новости в Калужской области 26 мая: рост зарплаты, футбольные рекорды и жалобы на собак

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 26 мая.

Доходы растут, но падают

В марте 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата в Калужской области составила 46 762 рубля. Это на 9% больше, чем в марте 2020 года и на 8,9% больше, чем в феврале 2021 года. Но реальные располагаемые денежные доходы в I квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года снизились на 6%.

Достижения футболистов

Футбольная «Калуга» продолжает свою рекордную серию без поражений, которая уже составила девять матчей. Правда, подняться высоко, несмотря на хорошую игру, у калужан вряд ли получится. Подробности в нашей статье.

Чипы не помогают?

К нам в редакцию обратился мужчина с просьбой разобраться. Он стал свидетелем того, как стая чипированных собак расположилась прямо на детской площадке в районе Тайфуна. А позже видел, как те же самые собаки поймали и съели голубя уже в другом дворе на Грабцевском шоссе. Что говорят в городской управе?

Помогли хоккеистам

После нашей публикации юным калужским хоккеистам выделят помещение для хранения формы. Позитивные новости пришли из спортивной школы «Космос».

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.05.2021 20:00 0 69
Тэги: общество обзор новостей
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
А что для вас главное в такси? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Роза Белла Вита – украшение сада
Автоматизация мерчендайзинга как путь к тотальной оптимизации
Почему станки б/у востребованы у предпринимателей?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru