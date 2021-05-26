Главные новости в Калужской области 26 мая: рост зарплаты, футбольные рекорды и жалобы на собак

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 26 мая.

Доходы растут, но падают

В марте 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата в Калужской области составила 46 762 рубля. Это на 9% больше, чем в марте 2020 года и на 8,9% больше, чем в феврале 2021 года. Но реальные располагаемые денежные доходы в I квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года снизились на 6%.

Достижения футболистов

Футбольная «Калуга» продолжает свою рекордную серию без поражений, которая уже составила девять матчей. Правда, подняться высоко, несмотря на хорошую игру, у калужан вряд ли получится. Подробности в нашей статье.

Чипы не помогают?

К нам в редакцию обратился мужчина с просьбой разобраться. Он стал свидетелем того, как стая чипированных собак расположилась прямо на детской площадке в районе Тайфуна. А позже видел, как те же самые собаки поймали и съели голубя уже в другом дворе на Грабцевском шоссе. Что говорят в городской управе?

Помогли хоккеистам

После нашей публикации юным калужским хоккеистам выделят помещение для хранения формы. Позитивные новости пришли из спортивной школы «Космос».

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