В Калужской области средняя зарплата выросла до 46 762 рублей

В марте 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата в Калужской области составила 46 762,4 рубля, сообщили в среду, 26 мая, в Калугастате.

Это на 9% больше, чем в марте 2020 года и на 8,9% больше, чем в феврале 2021 года.

- Среднедушевые денежные доходы в I квартале 2021 года составили 30 579 рублей – на 1,5% больше, чем в I квартале 2020 года, - отмечают в Калугастате. - Реальные располагаемые денежные доходы в I квартале 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года снизились на 6%.

А как изменились ваши доходы за последний год? Расскажите в комментариях!