В Калужской области средняя зарплата выросла до 42 958 рублей

В Калужской области по итогам февраля 2021 года средняя начисленная зарплата выросла до 42 958 рублей. Это на 7,6% больше, чем в феврале 2020 года, сообщается в отчете Калугастата.

Цены за март выросли на 0,8%. За последние три месяца – на 2,5%.

Безработица в Калужской области составляла в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года 4,7%. Работу ищет 26 тысяч человек.

За первые два месяца 2021 года в Калужской области умерли 3165 человек, а родились 1234.