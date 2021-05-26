Калужане жалуются на чипированных бездомных собак

Во вторник, 25 мая, к нам в редакцию обратился мужчина с просьбой разобраться. Он стал свидетелем того, как стая чипированных собак расположилась прямо на детской площадке в районе Тайфуна. А позже видел, как те же самые собаки поймали и съели голубя уже в другом дворе на Грабцевском шоссе.

- Помимо бешенства, есть тысяча других инфекций, насекомых, от которых могут пострадать дети, – написал он в редакцию. - Пожалуйста, наведите справки в соответствующей инстанции, нельзя ли животных отловить и выпустить куда-нибудь в менее населенное место?

Пресс-служба горуправы ответила, что они действуют в рамках федерального законодательства.

Бездомных животных отлавливают и передают в приют. Там их биркуют, вакцинируют от бешенства и стерилизуют. Все это делают специалисты ГБУ КО «Калужская городская станция по борьбе с болезнями животных».

Местом отлова и выпуска безнадзорных животных является территория нашего города, чему соответствует бирка желтого цвета.

В случае проявления немотивированной агрессии бродячими животными в отношении других животных или человека, их можно отловить.

- Заявки на отлов безнадзорных животных принимаются по телефону: 70-11-06 (комитет по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги) с понедельника по четверг с 08:00 по 17:15 ч. (перерыв с 13.00 по 14.00 ч.), в пятницу прием заявок осуществляется с 08:00 по 14:00 ч. А также по телефону: 56-31-25 - ежедневно и круглосуточно, – пояснили в городской управе.