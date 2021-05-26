После нашей публикации юным калужским хоккеистам выделят помещение для хранения формы

Баулы с формой под трибуной.

После публикации 25 мая на нашем сайте новости о юных хоккеистах, в нашу редакцию повторно обратились родители учеников спортивной школы «Космос». Они заявили, что место под трибуной, которое предоставил им директор школы Николай АНТОХИН для сушки и хранения спортивного инвентаря совершенно не подходит. Там слишком маленькое пространство и много сооружений. Под трибунами невозможно свободно передвигаться, особенно высоким и полным людям, а также людям с больной спиной. Приходится сильно нагибаться. Также они выразили обиду по поводу его невнимания к детям.

- Здесь можно квест проводить, – написала мама одного из хоккеистов, прислав фотографию места под трибунами. – Наша хоккейная команда заняла третье место в «Золотой шайбе». Это всероссийский турнир. В нем участвуют 64 команды. А он их даже не поздравил. И вообще, почти никогда никого не поздравляет. Его дети и в лицо плохо знают – сетует она.

Тем не менее, Николай Антохин встретился с родителями юных хоккеистов во второй половине дня на совещании в управлении физической культуры, спорта и молодёжной политики города Калуги. Проводил совещание заместитель начальника управления Сергей Климов.

- Мы приняли решение найти альтернативное помещение, которое понравится родителям учеников или оставить прежнее, установив беговую дорожку в другом месте, – заверил нас директор спортивной школы «Космос» Николай Антохин.