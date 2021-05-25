В Калуге родители юных хоккеистов пожаловались на отсутствие места для хранения формы

В нашу редакцию 25 мая обратилась обеспокоенная мама начинающего хоккеиста. По ее словам, в спортивной школе «Космос» было отдельное помещение, где можно было посушить форму и оставить тяжелые сумки со спортивным снаряжением. Но недавно родителям объявили, что эту комнату больше нельзя использовать. Мы обратились к директору школы Николаю АНТОХИНУ за комментариями.

- В нашей школе нет специального помещения для сушки формы, - пояснил он. - Все спортсмены используют термобелье, которое сушат дома. Коньки и другое дорогостоящее снаряжение также забирают домой. Школа не несет ответственности за их сохранность.

Недавно «Космос» приобрел новую беговую дорожку. Это дорогостоящий объемный тренажер. Он устанавливается на специальную подставку, и для его размещения нужно отдельное помещение. Самые юные хоккеисты на этой дорожке будут отрабатывать первоначальные навыки катания. Помещений в школе не так много, поэтому приходиться переоборудовать одну из «сушилок», пояснил директор.

- Мы предоставим место под трибуной для хранения вещей. Там температура воздуха 12 градусов. К тому же, оно хорошо проветривается и многие родители не против, – заверил нас Николай Антохин.