Дух победителя. «Калуга» выдает рекордную серию без поражений

Первенство России среди команд Профессиональной футбольной лиги выходит на финишную прямую. Сыграны матчи 26-го тура.

Триллер в Анненках

В Калугу пожаловало звездное «Знамя» из Ногинска. Подмосковная команда высадила десант в Анненках из трех Заслуженных мастеров спорта и одного мастера спорта международного класса. Павлюченко, Шешуков, Янбаев, Шишкин – все эти профессионалы уже на излете, но опыт, как известно, с годами никуда не исчезает. В третьей по силе лиге России этого иногда бывает достаточно.

Правда, в матче с поймавшими свою игру и кураж калужанами «Знамени» своей звездности не хватило.

«Космонавты», как это часто бывает в весенней части этого сезона, ударно начали поединок. Уже на шестой минуте Александр Новицкий оказался самым расторопным в штрафной подмосковной команды и открыл счет.

После перерыва Дмитрий Баранов удвоил преимущество калужан. 39-летний ветеран поражает своей результативностью и пока сдавать свои позиции не собирается.

Но только вот сил «Калуге» явно не хватило до конца поединка. На 68-ой минуте гости провели затяжную позиционную атаку. Мяча коснулись, наверное, все звезды «Знамя», но решающий удар нанес «ноунейм» Дмитрий Садов – 1:2.

А за 8 минут до окончания встречи на авансцену вышел Роман Павлюченко. «Спящий гигант» проснулся и замкнул подачу со штрафного - 2:2.

Еще через 8 минут «космонавты» остались в меньшинстве. Но это не помешало подопечным Константина Дзуцева вырвать победу на последних секундах матча. Длинный пас со своей половины поля, прострел Дениса Семина, не по годам зрячая передача Кирилла Колесникова – Никита Бурдыкин забивает мяч в пустые ворота и приносит потрясающую победу «Калуге» - 3:2.

Голы и удаление в матче ФК "Калуга" - "Знамя" (Ногинск)

- Очень важно было для нас сегодня победить. Удалось это сделать в интересном по развитию счета поединке. Игра держала в напряжение до последней минуты и футболистов, и болельщиков, - прокомментировал исход матча главный тренер клуба «Калуга» Константин Дзуцев. - Понимали, что предстоит очень тяжелой матч. Потому что был короткий промежуток между встречами. Физическое состояние оказалось не у всех игроков оптимальным. Отмечу очень хорошую игру нашего вратаря Михаила Бородько. Его большая заслуга в том, что мы сегодня набрали три очка.

Послематчевая пресс-конференция главного тренера ФК "Калуга" Константина Дзуцева

ФК «Калуга» — «Знамя» (Ногинск) — 3:2 (1:0)

Голы: Новицкий, 6, Баранов, 48, Бурдыкин, 90+ — Садов, 68, Павлюченко, 82.

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий, Семин, Романюк (Никитин, 43), Баранов (Колесников, 63), Чуринов, Бурдыкин, Антипов, Дубровин, Манукян (Мкртчян, 30, Авагимян, 70), Суханов.

«Знамя»: Кудинов, Шешуков, Янбаев, Акопян, Никифиров, Макляев (Столбовой, 58), Садов, Шишкин, Передерий, Павлюченко, Савин.

Предупреждены: Бурдыкин, 16 — Савин, 41, Янбаев, 78.

Удален: Никитин, 90.

«Химик-Арсенал» сильнее «Кванта»

В Обнинске с посещаемостью матчей «Кванта» все в порядке. Болельщики гонят своих футболистов вперед. Только у самой команды уровня и сил временами явно не хватает.

В матче с новомосковским клубом «Химик-Арсенал» в первом тайме было забито два гола. За пять минут судья успел назначить неоднозначный пенальти в ворота хозяев. Гости таким подарком, естественно, воспользовались. Также в этот временной отрезок уместился красивейший гол со штрафного Алексея Феколкина.

Уже после перерыва «Химику» удалась хорошая контратака, результатом которой стал спринтерский проход по левому флангу и точный удар Руслана Куль.

Голы в матче "Квант" (Обнинск) - "Химик-Арсенал" (Новомосковск)

- К сожалению, не получилось сегодня порадовать своих болельщиков. Хотя очень сильная была поддержка трибун. Приятно играть в такой обстановке. Наши футболисты старались. Больших претензий к ним нет, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер обнинского «Кванта» Олег Морозов. - В первом тайме была равная игра. А после перерыва соперник нас переиграл. Это тот случай, когда надо задуматься о своей игре, уровне. И пытаться добавлять в каждом компоненте. В последних четырех матчах мы должны собраться и по максимуму сыграть.

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров клубов "Квант" и "Химик-Арсенал"

«Квант» (Обнинск) – «Химик-Арсенал» (Новомосковск) – 1:2 (1:1)

Голы: Феколкин, 39 - Злобин, 34 Куль, 68

«Квант»: Яковлев, Болтунов (Юлдашев, 72), Писаренко, Геворкян, Радьков, Семкин (Бойчук, 72), Феколкин, Захаров (Абрамов, 60), Демидов, Исаев, Сергулев (Авагян, 84).

«Химика-Арсенал»: Кеваев, Злобин (к) (Гребенщиков, 46), Глойдман, Илюхин, Лобанов, Кулешин (Кудинов, 88), Набатов, Харитонов (Мягкий, 73), Крюков, Куль (Стрельчук, 90), Изотов

Предупреждены: Феколкин, 12, Захаров, 17, Сергулев, 33, Исаев, 53 — Набатов, 19, Изотов, 40.

Удален: Феколкин, 90.

Турнирная таблица третьей группы первенства России среди команд ПФЛ

Рекордные серии

«Калуга» продолжает свою рекордную серию без поражений, которая уже составила девять матчей. До конца сезона может быть достигнуто еще одно достижение. В случае победы над «Строгино» и смоленским клубом «Красный» серия побед в домашних поединках может достигнуть отметки семь. В сезоне 2012/2013, когда «космонавты» заняли пятое место, было шесть успешных матчей подряд в Анненках.

Правда, подняться высоко, несмотря на хорошую игру, калужанам вряд ли получится. Отрыв даже от пятого места составляет пять очков. Впереди – сложный матч в Белгороде против «Салюта».

У «Кванта» все проще. Команда играет для себя и своих болельщиков и максимум поднимется до 12 места в турнирной таблице.