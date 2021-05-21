Главные новости в Калужской области 21 мая: подготовка к пробкам, «Тесла» в Калуге и фирменный торт
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 21 мая.
Долгая дорога до Правобережья
Вечером в пятницу в Калуге собираются ограничить движение от улицы Королева до улицы Генерала Попова. В каждую из сторон останется всего по одной полосе. Жителям Правого берега лучше до вечера субботы оставаться дома либо пользоваться другими мостами через Оку – в Пучково и Анненках.
Ждем Маска в Калуге?
Знаменитый американский бизнесмен Илон Маск сегодня связался с участниками форума «Новое знание», который проходит в Москве. Студенты задавали свои вопросы, а девушка из Калуги также передала привет от нашего города. В ответ Маск рассказал, что уважает Циолковского. Также инвестор сообщил, что «Тесла» может начать производиться в России. Губернатор Калужской области Владислав Шапша уже предложил начать производство в нашем регионе.
Сладкая «Калуга»
На следующей неделе в Калуге выберут фирменный торт. В финал вышли работы пяти кондитеров. Лучший получит приз в 60 000 рублей. А торт будет носить название «Калуга». Конкурс, напомним, приурочен к 650-летию города.
Мост удлинили
В пятницу в Калуге удлинили понтонный мост через Оку в районе Воробьевской переправы. Ранее из-за дождей река разлилась, и мост оказался отрезан от берегов. Пришлось ставить дополнительную секцию.
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