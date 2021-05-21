Фирменный торт «Калуга» выберут на общественной дегустации 26 мая
В следующую среду, 26 мая, пройдет финал конкурса на разработку лучшего рецепта фирменного торта «Калуга». Он состоится в одном из ресторанов на улице Кирова, сообщили 21 мая в пресс-службе городской управы.
- 26 мая состоится финал конкурса, на котором будет определен тот торт, который гордо будет носить имя нашего города, - пояснили в администрации. - Безусловно, главным критерием при выборе лучшего кондитерского изделия, названного в честь нашего города, будет являться общественное мнение. В связи с этим финал пройдет в формате общественной дегустации. Приглашены представители всех ТОСов Калуги, всего в дегустации будет участвовать около 60 человек.
В соревновании участвует пять тортов. Оформление кондитерского изделия должно быть выполнено в космической тематике.
Победитель конкурса получит 60 тысяч рублей.
Напомним, конкурс приурочен к 650-летию Калуги. Юбилей будет праздноваться в конце августа 2021 года.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!