Фирменный торт «Калуга» выберут из 10 вариантов

Завершился первый этап конкурса на лучший рецепт фирменного торта «Калуга». Проходит он в рамках подготовки к празднованию 650-летия города. Одно из основных условий конкурса – оформление торта в космической тематике, сообщил во вторник, 27 апреля, городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- На первом этапе конкурса поступило 10 заявок от кондитеров, - пояснил глава администрации. - Во втором – начинается разработка рецепта, изготовление изделия и дегустация конкурсной комиссией. В итоге определят пять номинантов, которые поборются за победу. Лучший торт определим вместе на общественной дегустации!

По словам Денисова, с предложением организовать подобный конкурс в горуправу обратились кондитеры: «Калуга достойна своего фирменного торта!»

- И ведь они правы, - считает Денисов. - Есть торты «Москва», «Ленинградский», «Прага». А вот калужского пока нет.

Напомним, в августе 2021 года Калуга будет праздновать свое 650-летие.