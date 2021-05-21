Владислав Шапша предложил Илону Маску разместить завод Tesla в Калужской области

В пятницу, 21 мая, знаменитый американский бизнесмен Илон МАСК в онлайн-формате принял участие в марафоне «Новое знание», организованном российским обществом «Знание».

Отвечая на один из вопросов, Маск анонсировал появление производства электрических автомобилей Tesla в России.

На эти слова в социальных сетях отреагировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона предложил разместить производство Tesla в нашей области.

- Предлагаю открыть первый завод в Калужской области. Регион полностью готов к этому, - подчеркнул Шапша.

Ранее, напомним, Владислав Шапша приглашал Илона Маска на открытие второй очереди музея космонавтики в Калуге. Однако американец не смог приехать.

Сейчас производство автомобилей занимает существенную долю в экономике Калужской области. В нашем регионе производятся машины «Фольксваген», «Шкода», «Мицубиси», «Пежо», «Ситроен», «Вольво».

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая. Его трансляция доступна на сайте общества «Знание».

Участие в форуме, помимо Илона Маска, принимают министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк, управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян и другие.

Автомобили Tesla сейчас производятся на заводах в США и Китае, готовится открытие производства в Германии.

Первая модель электрокара Tesla Roadster была представлена в 2006 году. Старт серийного производства Tesla Roadster 2.0 запланировано на 2022 год.