Шапша в «Твиттере» пригласил Илона Маска на День космонавтики в Калугу

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в субботу, 13 марта, пригласил знаменитого американского бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в Калугу на День космонавтики. 12 апреля будет праздноваться 60-летие первого полета в космос Юрия Гагарина. Также в этот день в нашем городе планируется открыть вторую очередь музея космонавтики.

Сообщение от имени Шапши опубликовано 13 марта.

- Привет, Илон Маск, - говорится в сообщении Шапши, которое опубликовано в аккаунте областного агентства регионального развития. - Приглашаем вас в Калугу, родной город Циолковского, чтобы присоединиться к открытию нового этапа первого в мире Музея космонавтики. Давайте праздновать#Gagarin60#FirstInSpace вместе!

Пока на это сообщение Илон Маск не ответил.

Напомним, впервые о желании пригласить Илона Маска в Калугу губернатор Калужской области заявил летом 2020 года на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.

Осенью прошлого года Владислав Шапша также приглашал на открытие второй очереди музея космонавтики президента России Владимира Путина.