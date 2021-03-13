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Шапша в «Твиттере» пригласил Илона Маска на День космонавтики в Калугу
Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в субботу, 13 марта, пригласил знаменитого американского бизнесмена, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в Калугу на День космонавтики. 12 апреля будет праздноваться 60-летие первого полета в космос Юрия Гагарина. Также в этот день в нашем городе планируется открыть вторую очередь музея космонавтики.
Сообщение от имени Шапши опубликовано 13 марта.
- Привет, Илон Маск, - говорится в сообщении Шапши, которое опубликовано в аккаунте областного агентства регионального развития. - Приглашаем вас в Калугу, родной город Циолковского, чтобы присоединиться к открытию нового этапа первого в мире Музея космонавтики. Давайте праздновать#Gagarin60#FirstInSpace вместе!
Пока на это сообщение Илон Маск не ответил.
Напомним, впервые о желании пригласить Илона Маска в Калугу губернатор Калужской области заявил летом 2020 года на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.
Осенью прошлого года Владислав Шапша также приглашал на открытие второй очереди музея космонавтики президента России Владимира Путина.
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