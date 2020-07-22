Илона Маска пригласили в Калугу

Глава Калужской области Владислав ШАПША пригласил основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска посетить Государственный музей истории космонавтики имени Циолковского. Об этом Шапша рассказал в среду, 22 июля, министру культуры России Ольге Любимовой, посетившей Калугу с рабочим визитом.

- Калуга - это родина космонавтики, и многие знаменитые люди были в этом музее, - приводит слова Шапши ТАСС. - Мы ждем в гости всех, кто имеет отношение к космосу, и, конечно, Илона Маска. Ждем его, приглашаем.

Директор музея Наталья Абакумова отметила, что Маск постоянно цитирует Константина Циолковского, «поэтому он, скорее всего, будет заинтересован в посещении музея».

Открытие второй очереди музея космонавтики в Калуге ожидается 12 апреля 2021 года.