В Калуге понтонный мост через Оку вновь откроется вечером 21 мая

После 18:00 в пятницу, 21 мая, в Калуге планируется открыть пешеходное движение по понтонному мосту через Оку в районе Воробьевской переправы. Об этом сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- В последние дни понтонный мост через Оку был отрезан от берегов, несмотря на то что при установке в этом году уже добавили две дополнительные секции, - пояснил Денисов. - Свою роль сыграли сильные дожди, разлив Оки и увеличение скорости течения. И наш, и дугнинский понтонные мосты не эксплуатировались. Для нашего МБУ «СМЭУ» это первый опыт эксплуатации такого сооружения. Экономим бюджетные деньги, делаем все самостоятельно. Сегодня установили еще одну секцию, засыпали подход к мосту. Полностью работы планируют завершить к 6 вечера. После ухода воды секцию уберем.

Напомним, понтонный мост на Оке установили в августе 2020 года. Это был подарок калужанам ко Дню города.

Работы на Оке 21 мая 2021 года.