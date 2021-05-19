Главные новости в Калужской области 19 мая: места для купания, доход губернатора и милые аистята

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 19 мая.

Ни шага в Оку

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов сообщил, что летом отдых у воды будет организован в городе в четырех местах. А вот список запретных мест для купания куда шире. Нельзя будет заходить в воду, в том числе, в Оке и Яченском водохранилище со стороны бора.

Зарплата губернатора

Губернатор Калужской области Владислав Шапша за 2020 год заработал более восьми миллионов рублей. Такие данные содержатся в его декларации. Если сравнить с 2019-м, когда Шапша возглавлял администрацию Обнинска, доход вырос на 65%. А вот у супруги главы региона все стабильно – 1 рубль 15 копеек за год.

Купол на грани

Как мы уже рассказывали, в Калуге начали сносить здания бывшего рынка на улице Марата. Купол пока стоит. Но сегодня стало известно, что его планируют разобрать уже в июне. Исторического здания не станет через несколько недель.

Пополнение у аистов

Сегодня два аистенка вылупились из яиц в гнезде, из которого под Калугой организовали онлайн-трансляцию. Малыши тут же принялись требовать еду. На кадрах из гнезда можно увидеть, как взрослые аисты кормят малышей кусочками рыбы. Вскоре ожидается еще трое птенцов.

Смерть еще одного рынка

Мини-рынок на перекрестке улиц и переулка Чичерина существует уже десятки лет. Он пережил лихие девяностые с ее авторитетами и кризисы двухтысячных, став за эти годы одной из главных точек притяжения жителей микрорайона. И вот начале мая пришла новость, которая сильно повлияет как на привычки местных жителей, так и на доходы местного бизнеса. Мини-рынок закрывают. Что там сейчас происходит?

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