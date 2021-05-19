Доходы губернатора Калужской области за 2020 год выросли на 65%

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША в среду, 19 мая, опубликовал декларацию о доходах за 2020 год.

За период с 1 января по 31 декабря глава региона заработал 8 274 866 рублей. Это на 65% больше, чем доход Шапши за 2019 год, когда он заработал 5 001 005 рублей.

В собственности у губернатора Калужской области находятся два земельных участка площадью 527 и 1288 квадратных метров. Также Шапша владеет домом на 204 квадратных метра, квартирой в 56,3 квадратного метра, третью квартиры в 46,5 квадратного метра и гаражом площадью 19,8 квадратного метра.

Главе нашего региона также принадлежит автомобиль «Мазда СХ-5».

Год назад Шапша декларировал участки в собственности в 527 и 857 кв.м., а 431 кв.м. находился в пользовании.

Доход супруги губернатора за год не изменился – 1,15 рубля.

Напомним, исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша был назначен 13 февраля 2020 года. До этого он возглавлял администрацию Обнинска.

Тем временем

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