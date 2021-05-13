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Доходы городского головы Калуги за год снизились на 38%

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 13.05.2021 15:54 6 555
Доходы городского головы Калуги за год снизились на 38%

Городская управа Калуги опубликовала сведения о доходах городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА за 2020 год.

Общий доход Денисова составил 3 159 374 рубля. При этом уточняется, что 2 518 517 рублей – это доход по предыдущим местам работы, 3000 - единовременная денежная выплата награжденным медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени, 25 315 - пособие по временной нетрудоспособности.

Напомним, Дмитрий Денисов избран городским головой Калуги 6 ноября 2020 года. До этого с 20 декабря 2019 года он был временно исполняющим обязанности городского головы, а два с половиной года перед этим работал заместителем губернатора Калужской области.

У Денисова в собственности находится треть квартиры площадью 46,4 кв.м. Также он пользуется квартирой площадью 61,3 кв.м.

Отметим, что доход Денисова за 2019 год составлял 5 118 148 рублей. Снижение за год - 38%.

Дмитрий Ивьев , Фото: городская управа Калуги.
Опубликовано: 13.05.2021 15:54 6 555
Тэги: общество зарплата дмитрий денисов статистика
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