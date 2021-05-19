В Калужской области аистята вылупились в гнезде, из которого организована онлайн-трансляция

В среду, 19 мая, в гнезде аистов под Калугой из яиц вылупились первые два птенца. Всего в кладке пять яиц. Прямая трансляция организована на Youtube-канале калужанина Дмитрия Покревского.

Еще 18 мая наблюдатели заметили начало проклевывания скорлупы яиц, и вот 19 мая аистята начали появляться на свет.

- Чуть больше месяца сотни людей следили за насиживанием яиц аистами, ждали появления птенцов, - прокомментировал ситуацию начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Юрий ГАЛЧЕНКОВ. - И вот это радостное событие свершилось! Наблюдение за гнездовой жизнью таких крупных и интересных птиц по-настоящему захватывает и расширяет горизонт наших знаний о природе.

Днем 19 мая из яиц вылупились два птенца.