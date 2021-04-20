Онлайн-трансляция из гнезда аистов: калужские птицы отложили уже три яйца
Как мы уже рассказывали, в деревне под Калугой любитель птиц Дмитрий Покревский организовал онлайн-трансляцию из гнезда аистов.
Первая птица прилетела туда две недели назад – 6 апреля. А к 20 апреля аисты уже высиживают три яйца.
Обычно у этих птиц в кладке 3-5 яиц.
Прямая ссылка на трансляцию каждые сутки обновляется. Актуальную можно найти на канале.
Кадры трансляции.
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