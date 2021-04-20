Онлайн-трансляция из гнезда аистов: калужские птицы отложили уже три яйца

Как мы уже рассказывали, в деревне под Калугой любитель птиц Дмитрий Покревский организовал онлайн-трансляцию из гнезда аистов.

Первая птица прилетела туда две недели назад – 6 апреля. А к 20 апреля аисты уже высиживают три яйца.

Обычно у этих птиц в кладке 3-5 яиц.

Прямая ссылка на трансляцию каждые сутки обновляется. Актуальную можно найти на канале.

Кадры трансляции.