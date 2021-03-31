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В Калужской области запустили онлайн-трансляцию из гнезда аистов
В Калужской области любитель птиц Дмитрий Покревский запустил круглосуточную онлайн-трансляцию из настоящего гнезда аистов. Эфир идет на Youtube, сообщил 30 марта начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Юрий Галченков.
- Обычно аисты прилетают в конце марта начале апреля. Сначала самец, дня через 3-4 самка, - поясняют авторы проекта.
Пока птицы еще не прилетели. Но за просмотром покачивания гнезда на ветру уже можно провести немало минут.
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