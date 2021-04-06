В Калужской области аист прилетел в гнездо, из которого идет онлайн-трансляция

Около 14:20 во вторник, 6 апреля, в Калужской области аист прилетел в гнездо, из которого в конце марта запустили онлайн-трансляцию на Youtube.

Как мы уже рассказывали, камеру установил любитель птиц Дмитрий Покревский.

- Обычно аисты прилетают в конце марта начале апреля. Сначала самец, дня через 3-4 самка, - поясняли ранее авторы проекта.

Первый кадр с аистом в гнезде.

Онлайн-трансляция.

Прямая ссылка на трансляцию каждые сутки обновляется. Актуальную можно найти на канале.