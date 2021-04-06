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В Калужской области аист прилетел в гнездо, из которого идет онлайн-трансляция
Около 14:20 во вторник, 6 апреля, в Калужской области аист прилетел в гнездо, из которого в конце марта запустили онлайн-трансляцию на Youtube.
Как мы уже рассказывали, камеру установил любитель птиц Дмитрий Покревский.
- Обычно аисты прилетают в конце марта начале апреля. Сначала самец, дня через 3-4 самка, - поясняли ранее авторы проекта.
Первый кадр с аистом в гнезде.
Онлайн-трансляция.
Прямая ссылка на трансляцию каждые сутки обновляется. Актуальную можно найти на канале.
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